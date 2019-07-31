Суд в Москве рассмотрит дело против политика Дмитрия Гудкова.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток за акцию у Мосгоризбиркома.

Дмитрия Гудкова обвиняют в нарушении порядка организации митинга возле мэрии Москвы в прошлую субботу. Акция не была согласована со столичными властями, в ходе неё полиция и Росгвардия задержали больше тысячи человек. В протоколе сказано, что Гудков за неделю до неё призывал цитата «неопределённый круг граждан участвовать в митинге». За это грозит до десяти суток ареста. Политик, которого Мосгоризбирком отказался регистрировать кандидатом в депутаты столичной думы, настаивает, что призывал людей прийти не на митинг, а встречу с независимыми кандидатами в депутаты. Гудкова задержали утром в субботу, за несколько часов до начала акции, в тот же день отвезли в Коптевский суд. Решение не вынесли, поскольку судья захотел допросить сотрудника центра «Э», нашедшего призывы на митинг в фейсбуке Гудкова.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток за акцию у Мосгоризбиркома.