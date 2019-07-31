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06:45, 31 июля 2019

Патриарх Кирилл сегодня встретится с учеными ядерного центра в Сарове, где хотели купить иконы со стразами

Патриарх Кирилл сегодня встретится с учеными ядерного центра в Сарове, где хотели купить иконы со стразами. Тема встречи на сайте РПЦ не уточняется. Ранее стало известно, что Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики объявил закупку 76 икон с изображением Серафима Саровского, которые будут украшены стразами. Однако, как передает «Интерфакс», в объявленный срок была подана одна заявка, которая была отклонена. Сообщалось, что ядерный центр проведет повторную закупку.



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