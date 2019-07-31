США в эту пятницу официально выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Это подтвердил помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Выступая на молодежном форуме в Вашингтоне, он вновь обвинил Москву в нарушении договора. По его словам, Россия разработала современные баллистические и гиперзвуковые системы. Болтон добавил, что договор связывал руки США, в то время как Китай не был ограничен подобными договоренностями. Советник Трампа также заявил, что договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений вряд ли будет продлен, поскольку он изначально был несовершенен. Срок его действия истекает в 2021 году.