Московская полиция призвала граждан не участвовать в протестной акции 3 августа

В МВД подчеркнули, что она не согласована. После неудавшейся попытки согласовать митинг член Либертарианской партии Михаил Светов был накануне задержан.

В предстоящую субботу вновь ожидаются протесты с требованием свободных выборов. Уличные протесты 27 июля завершились задержанием почти 1400 человек. Участники той акции намеренно нарушали закон – заявил накануне в эфире ТВЦ мэр столицы Сергей Собянин.

СК возбудил дело о массовых беспорядках. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Музыкант Андрей Макаревич записал песню про ОМОНовцев, бивших людей на несанкционированной акции в субботу. Он обратил внимание на маски, скрывающие лица силовиков.

На небесах жестокость не удастся оправдать приказом начальства, — подытоживает Андрей Макаревич.