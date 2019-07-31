В полиции заявили, что участники субботних протестов в Москве были вооружены молотками и ножами

У них также нашли баллончики со слезоточивым газом, сказал в телеэфире замначальника столичного управления МВД Александр Половинка, передает «Интерфакс». Количество задержанных, у которых нашли эти предметы, он не назвал. Полицейский добавил, что из тысячи задержанных более 600 человек оказались жителями других регионов.

В субботу в центре Москвы прошла несогласованная акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму. По данным правозащитников, были задержаны почти 1400 человек. Полиция применила дубинки.

СК возбудил дело о массовых беспорядках. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.