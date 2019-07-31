На протестующих в Гонконге напали неизвестные

Инцидент произошел возле полицейского участка, рядом с которым собрались активисты. Они требовали отпустить двух задержанных. Неожиданно по группе был произведен залп пиротехникой из проезжавшей мимо машины, которая скрылась. Как сообщают местные СМИ, пострадали, как минимум, 6 человек. Накануне более 40 задержанным предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках. Им может грозить до 10 лет тюрьмы.

В Гонконге больше месяца продолжаются протесты против законопроекта о выдачи подозреваемых материковому Китаю.