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03:12, 31 июля 2019

Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с проблемами со здоровьем у арестованного Алексея Навального

«Я узнаю об этом. Это что-то новое. Я слышал об этом вчера вечером», — сказал президент США, передает телеканал ABC. Политик Алексей Навальный отбывает 30 суток административного ареста из-за призывов устроить акцию у столичной мэрии в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В воскресенье его госпитализировали из-за сильного отека лица и покраснения кожи. После суток пребывания в больнице Навального выписали и вернули в спецприемник. Медики в больнице поставили диагноз «контактный дерматит», но политик не исключает, что его могли отравить.



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