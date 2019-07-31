Суд в Нью-Йорке отклонил иск против России и Дональда Трампа

Его ранее подал Национальный комитет Демократической партии. Ответчиками помимо России и президента США были указаны, в частности, Главное управление российского Генштаба, российский миллиардер Арас Агаларов, а также сайт «Викиликс». В иске утверждалось, что члены штаба Трампа сотрудничали с представителями России и «Викиликс», чтобы подорвать избирательную кампанию кандидата от демократов Хиллари Клинтон. По версии истцов, с этой целью были взломаны компьютеры Демократической партии, и была украдена переписка. Расследованием вмешательства в выборы занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Фактов сговора Трампа с Кремлем он не нашел.