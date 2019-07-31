Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы подадут в мэрию заявку на проведение акции 10 августа

Об этом пишет РБК со ссылкой на политика Геннадия Гудкова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

Ранее Либертарианская партия планировала провести митинг за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму 3 августа, однако столичные власти отказали заявителям в выбранной ими площадке. После переговоров в мэрии члена партии Михаила Светова задержали, на него составили протокол за участие на митинге на Трубной площади 16 июля.