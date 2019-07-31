Прощание с журналистом Владимиром Кара-Мурзой пройдет сегодня в Сахаровском центре
Владимиру Кара-Мурзе было 59 лет.
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Владимиру Кара-Мурзе было 59 лет.
Собянин выразил благодарность полицейским, которые работали на несанкционированной акции в Москве 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность полицейским и сотрудникам Росгвардии, которые работали на несанкционированной акции в Москве 27 июля. По его словам, они выполняли свой долг, а применяли силу адекватно