Банк «Восточный» подал иск к «дочке» фонда Baring Vostok и ее основателю Майклу Калви на сумму почти в 10 млрд рублей

Кредитное учреждение своим иском хочет возместить убытки, нанесенные, по его мнению, непосредственным акционером «Восточного»— компанией Evison Holdings Limited. Эта структура фонда Baring Vostok в настоящий момент владеет более 40% акций банка. Иск на 10 млрд размещен в картотеке дел Арбитражного суда Амурской области. Однако суть претензий, как отмечает интернет-издание РБК, изложена в определении, которым суд отказал «Восточному» в предварительном аресте акций, которыми владеет Evison. Речь идет о трех эпизодах: заключении фиктивных договоров с Национальной службой взыскания на 1 млрд рублей, погашение компанией Croushi кредита на 500 млн, а также увольнение сотрудников банка «Юниаструм». Он был присоединен к банку «Восточный» в начале 2017 года. В результате сокращения штата, как считает истец, он понес 8 млрд рублей убытков.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в настоящий момент находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в банке «Восточный» на 2,5 млрд рублей.