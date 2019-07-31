Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму подадут в мэрию уведомление об акции 10 августа

Об этом пишет РБК со ссылкой на политика Геннадия Гудкова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. В тексте прямо не говориться, значит ли это, что кандидаты оставили планы организовать митинг в эту субботу – 3 августа.

Сегодня площадку для акции не смогли согласовать представители Либертарианской партии. Они хотели собрать граждан на Лубянской площади, мэрия настаивала на проспекте Сахарова. В интервью телеканалу ТВЦ глава города Сергей Собянин обвинил организаторов в желании устроить уличные волнения.

Сразу после окончания неудачных переговоров в мэрии, одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержала полиция. Как ожидается, сегодня его будут судить по статье о нарушении правил митинга.