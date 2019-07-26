Активисты, выступающие против мусорного полигона в Шиесе, обратились в Совет Баренцева Евроарктического региона

Активисты, выступающие против строительства мусорного полигона в Шиесе, отправили открытое письмо в Совет Баренцева Евроарктического региона, а также главам Норвегии, Швеции и Финляндии. Швеция готова помочь России в решении мусорной проблемы. Об этом в нашем эфире сказал ее чрезвычайный и полномочный посол в России Петер Эриксон.

Активисты обратились к северным странам потому, что те успешно справились с аналогичной проблемой, перейдя на раздельный сбор и переработку отходов.