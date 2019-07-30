Европейский суд обязал сайты с кнопкой «лайк» от Фейсбука предупреждать о сборе данных

Суд отметил, что размещая соответствующую кнопку, порталы стремятся оптимизировать свою рекламу и извлечь экономическую выгоду и должны объяснять пользователям, с какой целью сведения о них передаются сотрудникам социальной сети. Как пишет Deutsche Welle, это дело рассматривалось в связи с обращением Общества защиты прав потребителей в Германии, которое обвинило местный интернет-магазин одежды в сборе данных пользователей без их согласия.