АвтоВАЗ подал в суд на нижегородское предприятие из-за срыва поставок

Это следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.

В начале июля заводы в Тольятти и Ижевске вынужденно приостановили работу на два дня из-за нехватки деталей. На АвтоВАЗе обвинили в случившемся компанию «Автокомпонент». Само нижегородское предприятие утверждает, что еще с конца прошлого года ведет переговоры о новых ценах на комплектующие, так как существующие не позволяют покрывать расходы, связанные с производством деталей для АвтоВАЗа.