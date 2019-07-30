Американские конгрессмены призвали Дональда Трампа наложить на Россию дополнительные санкции

Новых поводов для этого не появилось, речь идет об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери. В комитете Палаты представителей по внешней политике возмутились из-за того, что, несмотря на решение Госдепартамента, с прошлой осени не был введен новый пакет ограничительных мер. Решение руководства страны о его применении до сих пор не принято.

Как отмечает «Коммерсант», примечательно, что авторы открытого письма Трампу в тот же день опубликовали на сайте комитета заявление с осуждением разгона акции оппозиции в Москве.