Сбежавшая в Лондон жена эмира Дубая просит суд признать брак насильственным и выдать охранный ордер для защиты от домогательств. Об этом стало известно в ходе начавшегося в британской столице бракоразводного процесса.

Принцесса Хайя Бинт аль-Хусейн добивается права опеки над своими детьми: 11-летней дочерью и семилетним сыном, передает агентство Рейтер. Втроем они бежали из Объединенных Арабских Эмиратов, а кроме того, как утверждается, жена эмира Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль-Мактума взяла с собой почти 40 млн долларов. По данным британских изданий, принцесса Хайя сначала бежала в Германию и запросила там убежище, но получила отказ, и только затем переехала в Лондон. Впрочем, в Берлине эту информацию не подтверждают. По данным вещательной корпорации BBC, к побегу могли побудить подробности возвращения в Эмираты одной из дочерей шейха — Латифы. Она также бежала из страны, но была перехвачена у берегов Индии вооруженными людьми и возвращена в Дубаи. Как утверждается, принцесса Хайя узнала некие пугающие подробности, связанные с инцидентом, и столкнулась с давлением со стороны родственников ее супруга. В результате, по словам источников из ее окружения, она боится, что ее могут похитить и насильно вернуть обратно в Эмираты.

Эмир Дубая, в свою очередь, также подал иск, чтобы добиться развода и права оставить себе двоих детей. Их брак с принцессой Хайя был заключен 15 лет назад. После ее побега шейх обвинил свою супругу в предательстве.