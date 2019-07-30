Новая акция в поддержку независимых кандидатов может пройти не в эту субботу, а в следующую

По данным РБК, заявку на 10 августа подадут штабы оппозиционных политиков. В эти выходные большинство незарегистрированных на выборах в Мосгордуму кандидатов еще будут находиться под арестом по делам об организации несогласованной акции.

Либертарианская партия, которая выступила организатором митинга в эту субботу, не смогла договориться со столичными властями о месте его проведения.

Несанкционированные акции накануне выборов недопустимы, — об этом сказал генпрокурор Юрий Чайка.

Протесты, которые прошли в столице 27-го июля, закончились массовыми задержаниями. Десятки участников были арестованы или получили штрафы. Следователи возбудили дела о массовых беспорядках и нападениях на силовиков.