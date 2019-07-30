Евросоюз вновь призвал Белоруссию отказаться от смертной казни

В республике вынесен второй с начала этого года смертный приговор. Высшую меру получил 50-летний Виктор Павлов, обвиняемый в убийстве двух пенсионерок. Об этом пишет местная газета «Наша нива». Сам злоумышленник признал вину частично. Отмечается, что ранее он уже был судим, в том числе за убийство с особой жестокостью.

Белоруссия – единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. В этом году в республике уже был приведен в исполнение один приговор. В прошлом казнили четверых осужденных.