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21:30, 30 июля 2019

Евросоюз вновь призвал Белоруссию отказаться от смертной казни

В республике вынесен второй с начала этого года смертный приговор. Высшую меру получил 50-летний Виктор Павлов, обвиняемый в убийстве двух пенсионерок. Об этом пишет местная газета «Наша нива». Сам злоумышленник признал вину частично. Отмечается, что ранее он уже был судим, в том числе за убийство с особой жестокостью.

Белоруссия – единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. В этом году в республике уже был приведен в исполнение один приговор. В прошлом казнили четверых осужденных.



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