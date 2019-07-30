Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборы в Мосгордуму, планируют провести новый митинг 10-го августа

Среди поддержавших эту инициативу команды Дмитрия и Геннадия Гудковых, — пишет РБК. Это объясняется тем, что политики «не хотели бы подвергать своих сторонников насилию и поэтому рассматривают вариант мирного митинга». Кроме того, бОльшая часть независимых кандидатов еще будет находится под административным арестом.

Днем акцию за свободные выборы 3-го августа не смогли согласовать представители Либертарианской партии, мэрия отказывалась санкционировать ее на Лубянской площади, предлагая проспект Сахарова. Сразу после переговоров один из лидеров организации, Михаил Светов, был задержан.

Московская полиция предостерегла граждан от участия в протестной акции в эту субботу, назвав мероприятие незаконным.