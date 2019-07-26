Коломенского активиста Егорова, обвиняемого в неоднократных нарушениях на митингах, отпустили из-под домашнего ареста

Коломенского активиста Вячеслава Егорова, обвиняемого в неоднократных нарушениях на митингах, отпустили из-под домашнего ареста. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, следствие ходатайствовало о том, чтобы домашний арест заменили на запреты: на пользование интернетом, распространение информации об уголовном деле, участие в митингах и акциях, нахождение в месте их проведения, выезд за пределы Москвы и Московской области, а также отлучаться из дома между 22 вечера и 6 утра.

«Единственное, что мне удалось отбить, это нахождение вне дома в ночное время. Следователю на это сказать было совершенно нечего, видимо, судья учла этот факт и признала все пункты, кроме этого. По сути, я под тем же домашним арестом, мне все запрещено, кроме того, что я могу теперь передвигаться в пределах Московской области», — сказал он.

В.Егоров связал изменение меры пресечения с «огромной работой адвоката и большим освещением дела в СМИ».

Уголовное дело против Егорова было возбуждено на основании четырех административных дел по статье о нарушении правил проведения митинга (20.2 КоАП).