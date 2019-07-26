Посол Швеции выразил готовность оказать помощь архангельским активистам, выступающим против мусорного полигона в Шиесе

Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в России Петер Эриксон выразил готовность оказать помощь активистам кампании «Поморье не помойка», выступающим против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы»

«Мы принимаем (открытое обращение активистов – Э.М.) и постараемся ответить на это письмо, но, самое главное, помочь каким-то конкретным образом. Мы готовы к тому, чтобы вложить деньги в окружающую среду в Арктике и в России», — сказал он.

Ранее открытое письмо было направлено в адрес Совета Баренцева региона, а также главам Швеции, Норвегии и Финляндии, как пишет «Новая газета». Активисты объясняют, что к соседним странам обратились, потому что те успешно справились с проблемой мусора, перейдя на раздельный сбор и переработку. Проект, так называемого, «технопарка», планируемого в Шиесе, подразумевает захоронения в землю измельченного и упакованного в целлофан мусора из Москвы.