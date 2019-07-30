Жена эмира Дубая, сбежавшая в Лондон, просит суд защитить свою дочь от принудительного замужества

Кроме того, как сообщает Reuters, принцесса Хайя Бинт аль-Хусейн добивается права опеки для своих детей, вместе с которыми она бежала из Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня в британской столице начался бракоразводный процесс.

Как сообщалось ранее, жена шейха выехала из Дубая в Германию, взяв с собой почти 40 миллионов долларов. Там она якобы запросила убежища и подала документы на развод, однако в Берлине эту информацию не подтвердили. Позже стало известно, что принцесса Хайя находится в Великобритании.