Президент США пообещал изучить ситуацию с заболеванием Алексея Навального

Глава Белого дома сказал журналистам, что мало слышал об этой истории, но восполнит пробел. Об этом пишет Интерфакс.

Сегодня Мосгорсуд оставил Навального под административным арестом. Вчера ему поставили диагноз «контактный дерматит». Лечащий врач ранее поставила под сомнение вариант с аллергической реакцией у политика и не исключила, что недомогание могло быть вызвано действием какого-либо химического вещества. Навальный получил 30 суток за анонс акции за свободные выборы, которая состоялась в прошлую субботу.