В Совете Федерации допустили введение уголовной ответственности за домашнее насилие

Об этом ТАСС сказал глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Поводом для изменения закона может стать решение Европейского суда по правам человека по делу Валерии Володиной. В июле жительнице Ульяновска присудили почти 26 тысяч евро по жалобе на домашнее насилие со стороны ее бывшего сожителя и бездействие полиции. Это было первое решение Страсбургского суда по такому делу. В ЕСПЧ ранее подчеркивали, что российские власти не признают серьезность и масштаб домашнего насилия в стране.