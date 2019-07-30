Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле, которая пройдет в Лиме

Это решение было принято с учетом формата проведения встречи. В комментарии российского МИДа поставлена под сомнение правильность подхода, при котором обсуждение будет проходить без представителей действующего президента Николаса Мадуро и других политических сил страны. Отмечается, что также неясно, каким образом конференция собирается налаживать диалог, начатый между правительством и оппозицией при посредничестве Норвегии.

Внутриполитический кризис в республике не прекращается с начала года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.