Ситуация с багажом в аэропорту «Шереметьево» стабилизировалась

По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, набран дополнительный персонал, повышена зарплата грузчикам и переориентированы пассажирские потоки. Министр сказал, что работа терминал «Д» нормализовалась еще неделю назад. Ситуацию по его просьбе проверял Ространснадзор.

Массовые задержки выдачи багажа в «Шереметьево» наблюдались с начала прошлого месяца после того, как этим вместо «Аэрофлота» начала заниматься дочерняя организация воздушной гавани «Шереметьево-Хэндлинг».