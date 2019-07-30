Коломенского активиста, обвиняемого в неоднократном нарушении закона о митингах, отпустили из-под домашнего ареста

Коломенского активиста, обвиняемого по уголовному делу о неоднократном нарушении закона о митингах, отпустили из-под домашнего ареста. Следствию для допросов нужно еще около трех месяцев, но так как Вячеслав Егоров не нарушал условий ареста и нуждается в источнике заработка для содержания детей, его попросили отпустить на свободу. Об этом сайту «ОВД-инфо» рассказала адвокат Мария Эйсмонт.

Уголовное дело против Егорова было возбуждено на основании четырех административных. Обвиняемый обязан не общаться с участниками дела, не участвовать в митингах и не пользоваться интернетом.