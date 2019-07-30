Незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы развозят по спецприемникам за пределы Москвы

По данным «Новой газеты», Юлия Галямина будет отбывать административный арест в Можайске, Иван Жданов в Люберцах, Дмитрий Гудков в Электростали, а Константин Янкаускас в Мытищах. Как ранее написал в Твиттере юрист ФБК Вячеслав Гимади по поводу ареста Жданова, это не только незаконно, но даже противоречит постановлению, где указано, что исполняться арест должен органом столичного МВД.

Московские суды отправляют в спецприемники независимых кандидатов по обвинению в организации несогласованных акций в центре города. Субботнюю акцию в поддержку независимых кандидатов мэр Москвы назвал «заранее рассчитанной провокацией». В эфире телеканала ТВЦ Сергей Собянин сказал, что активисты намерено нарушали закон. Собянин назвал адекватными действия силовиков и напомнил, что среди них так же есть пострадавшие.

Как стало известно сегодня, Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках. Вчера суды начали рассматривать административные дела. Более 40 человек арестованы, в два раза больше оштрафованы.