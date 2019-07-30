Банк «Восточный» подал многомиллиардный иск к основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви

Как пишет РБК, кредитная организация требует возместить ущерб по трем эпизодам: заключению фиктивных договоров, погашению одного из кредитов и увольнению сотрудников банка «Юниаструм» после объединения. «Восточный» оценил ущерб почти в 10 миллиардов рублей.

Калви находится под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве. Сам предприниматель связывает преследование с акционерным конфликтом, который тянется еще с прошлого года.