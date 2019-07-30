Минэнерго и Минфин рассмотрят вопрос о поддержке Антипинского НПЗ

Соответствующее задание, как пишет «Ведомости», дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Как ранее стало известно, Сбербанк, который сейчас контролирует нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области, хочет получить для него дополнительные льготы из бюджета в размере как минимум 10 миллиардов рублей в год. Помочь предприятию попросил глава Сбербанка Герман Греф. В письме Путину он предупредил, что иначе завод не сможет погасить многомиллиардный долг перед кредитной организацией.