Столичный мэр назвал адекватными действия силовиков на субботней акции за свободные выборы

По словам Сергея Собянина, протестующие «перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Интервью публикует телеканал ТВЦ. Градоначальник также предупредил, что в эту субботу оппозиция готовит «новую провокацию».

В ходе несанкционированного митинга от рук силовиков, по разным подсчетам, пострадали от трех до восьми десятков человек. Одному сломали ногу, как минимум двум разбили головы.