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19:30, 30 июля 2019

Столичный мэр назвал адекватными действия силовиков на субботней акции за свободные выборы

По словам Сергея Собянина, протестующие «перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Интервью публикует телеканал ТВЦ. Градоначальник также предупредил, что в эту субботу оппозиция готовит «новую провокацию».

В ходе несанкционированного митинга от рук силовиков, по разным подсчетам, пострадали от трех до восьми десятков человек. Одному сломали ногу, как минимум двум разбили головы.



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