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19:00, 30 июля 2019

Петербургские хакеры с помощью шпионских приложений собирают данные пользователей мобильных устройств

К такому выводу в своём отчете пришли канадские специалисты.

Петербургская компания «Специальный технологический центр» – сокращённо СТЦ – создаёт приложения для устройств на системе Android. Они маскируются под популярные – такие, например, как Google Play, Skype или Pornhub, но на самом деле с помощью специального вируса превращают телефон в прослушивающее устройство. Об этом пишет американское издание Forbes со ссылкой на отчёт канадской компании Lookout, которая специализируется на кибербезопасности. По словам экспертов, после скачивания приложения в руки сотрудников СТЦ попадают пароли с мобильного устройства, они также могут записывать звонки и прослушивать микрофон заражённого телефона. В отчёте также указано, что вредоносная программа существует уже три года, но особо активно её распространяют в последнее время. Впрочем, россиянам, по оценкам исследователей, беспокоиться не стоит: главные мишени петербургской компании – англоговорящие люди и сторонники радикальных исламистов. Именно их данные интересуют хакеров в первую очередь.

Петербургская фирма «Специальный технологический центр» с 2016 года находится под американскими санкциями за вмешательство в выборы. По данным Forbes, в компании работает около 1500 человек, она тесно связана с российским Министерством обороны.



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