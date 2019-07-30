Столичный главк МВД, по некоторым данным, приказал полицейским изменить свои данные в соцсетях после акции 27 июля

Как утверждается, это связано с угрозами, которые поступают родным силовиков.

Среди главных требований к столичным полицейским от руководства – удаление из соцсетей фотографий, где можно разглядеть лицо, утверждает телеграм-канал Baza. По его данным, поводом послужила публикация контактных данных десятков полицейских, работавших на митинге 27 июля. Первой, как отмечается, пожаловалась на угрозы мать одного из капитанов полиции, которой принесли под дверь записку с угрозами сжечь ее дом. Также, указывает интернет-издание, жертвами неизвестных стали еще несколько силовиков.

Кампанию по раскрытию личности полицейских, которые работали на акции 27 июля, ранее начал проект «Сканер». В соцсетях его авторы начали выкладывать ссылки на страницы силовиков, которые, по их мнению, незаконно применяли силу при разгоне митинга. Они при этом утверждают, что действуют в рамках правового поля и берут данные из открытых источников.

Движение «Антимайдан», тем временем, обратилось к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о публикации личных данных силовиков в интернете, в том числе – проектом «Сканер».