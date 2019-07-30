Генпрокуратура призывает жестко реагировать на несогласованные акции перед выборами

Для этого глава ведомства Юрий Чайка поручил «принять эффективные меры по организации надзора» — скорректировать графики дежурств, внести изменения во внутренний документооборот – пишет «Коммерсант».

После акции в поддержку независимых кандидатов, которая прошла в Москве в прошлую субботу, помимо нескольких десятков административных дел было возбуждено и уголовное – о нападении на омоновца. Как сегодня сообщил источник ТАСС, возбуждены еще два дела в отношении пока неустановленных лиц.