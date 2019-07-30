Активисты обратились к международному сообществу Баренц-региона с просьбой защитить Шиес от строительства полигона

Активисты общественной кампании «Поморье – не помойка» обратились к международному сообществу Баренц-региона с просьбой защитить станцию Шиес от строительства мусорного полигона. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из активистов Дмитрий Секушин.

«Суть письма – обращение к главным лицам Беренц-региона. Мы уже использовали все методы воздействия на наши власти, нас не слышат уже год, наши требования игнорируют. В письме в двух словах рассказывается о сути проблемы, почему нельзя делать полигон на станции Шиес, что это угроза не только российского масштаба, но и всего Баренц-региона», — сказал он.

Д.Секушин добавил, что только максимальная огласка, в том числе, за рубежом, может спасти ситуацию.

В годовщину начала протестов в Шиесе открытое письмо было направлено в адрес Совета Баренцева региона, а также главам Швеции, Норвегии и Финляндии, как пишет «Новая газета». Активисты объясняют, что к соседним странам обратились, потому что те успешно справились с проблемой мусора, перейдя на раздельный сбор и переработку. Проект, так называемого, «технопарка», планируемого в Шиесе подразумевает захоронения в землю измельченного и упакованного в целлофан мусора из Москвы.