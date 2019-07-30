Не зарегистрированный на выборы в Мосгордуму кандидат Дмитрий Гудков получил 30 суток ареста по делу о повторном нарушении правил организации митинга. Речь идет об акции 14-го июля, которая прошла у здания Мосгоризбиркома. По данным протокола, на своей странице в Твиттере политик разместил призывы к участию в несогласованной акции.

Вчера и сегодня административные аресты получили и другие независимые кандидаты. Сейчас протокол составляют на одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. Он был задержан после неудачных переговоров в мэрии Москвы. Организаторы хотели провести очередной митинг в эту субботу на Лубянской площади, но столичные власти настаивают на проспекте Сахарова.