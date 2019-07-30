Российское генконсульство в Одессе попросило прояснить ситуацию с танкером «Ника Спирит»

Пока дипломаты ответа не получили. Об этом сообщает РИА Новости. Сегодня главный военный прокурор Украины сказал, что корабль был арестован вместе с документами, которые были изъяты у него на борту.

Судно, которое сейчас носит имя «Нейма», было задержано на прошлой неделе в порту Измаил. Служба безопасности Украины утверждает, что танкер прошлой осенью блокировал в Керченском проливе три украинских судна, которые позже были захвачены пограничниками. Экипаж танкера после допроса вернулся в Россию.