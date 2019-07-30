Даниил Медведев подтвердил сегодня свое участие в теннисном турнире St. Petersburg Open

В городе на Неве в сентябре собирается по-настоящему Звездный состав.

Уже 24-й по счету турнир в Северной столице обещает стать весьма представительным. Понятно, что Открытый Чемпионат США, который возьмет старт уже через неделю, внесет серьезные коррективы в мировую табель о рангах. Но уже сейчас ясно, что в Санкт Петербурге выступят два сильнейших на сегодня российских игрока – Карен Хачанов и Даниил Медведев. Медведев за карьеру выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. А в чемпионской гонке 23-летний москвич занимает сейчас 8-ю строчку.

Ранее участие в турнире подтвердили хорват Борна Чорич, швейцарец Стэн Вавринка и Пабло Карреньо-Буста из Испании.

Добавим, что в прошлом году победителем турнира в Санкт-Петербурге стал австриец Доминик Тим – на сегодня пятая ракетка мира.

Нынешний турнир пройдет в КСК Сибур Арена в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября.