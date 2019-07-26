Украина отметит День независимости в новом формате

Альтернативой традиционному параду станет «Шествие достоинства».

Вместо военного парада в советских традициях в Киеве 24 августа состоится мероприятие в европейском стиле. Оно должно заложить основу новой традиции чествования тех, кем гордится Украина, сообщил глава Офиса президента страны Андрей Богдан. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины, ветераны АТО, медики, учителя, дипломаты и спортсмены. Ожидается участие президента Владимира Зеленского и других представителей руководства страны. Богдан заверил, что «действие будет современным в идеологическом и техническом аспектах». После завершения шествия глава государства обратится к народу, а потом в центре Киева пройдет «грандиозный концерт». Его организацией, как сказал Богдан, занимается «один из известнейших украинских режиссеров».

В начале июля Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходил на День независимости Украины, назвав его «помпезным» и «недешевым». Вместо этого глава государства предложил направить 300 миллионов гривен (это около 11,5 миллионов долларов) на премии военнослужащим, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман идею о средствах военным поддержал, но отметил и важность парада. Он поручил тщательно подсчитать стоимость его проведения и найти источники финансирования не в ущерб социальным выплатам. Кроме того, петиции с требованием провести парад появились на сайте президента.

Это гораздо более современный и цивилизованный формат, — сказал в эфире «Эха Москвы» легендарный диджей Артемий Троицкий. По мнению Артемия Троицкого, название марша может дать кремлевским пропагандистам массу поводов для колкостей, так как ассоциируется с первыми гей-парадами.