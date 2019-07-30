Румыния в последние дни была охвачена массовыми протестами против некомпетентности, халатности и коррупции полиции

Румыния в последние дни была охвачена массовыми протестами против некомпетентности, халатности и коррупции местной полиции и госчиновников, не сумевших предотвратить убийство похищенной 15-летней девочки.

И Александра, и чуть более старшая девушка, пропавшая и убитая тем же маньяком в середине апреля, познакомились с ним, пытаясь путешествовать автостопом. В последнем случае, жертве удалось трижды дозвониться в полицию, пишет сайт Дойче велле, однако правоохранители потом 12 часов не могли найти дом убийцы. Его местонахождение обнаружили благодаря звонку соседа, который пожаловался на крики, но даже после этого, полиция ждала утверждения ордера на обыск, чего не требуется в экстренных ситуациях.

Несмотря на то, что назначенный всего неделю назад министр внутренних дел Румынии уволил полицейского начальника и ряд других высокопоставленных чиновников ведомства, сам Николае Мога так же был вынужден подать в отставку, побив своеобразный рекорд пребывания на этом посту, сообщает агентство Медиафакс.

Как пишет издание Romania Insider, это дело вызвало неподдельный народный гнев, который вылился в массовые манифестации. Судебные обвинения были также выдвинуты против Специальной телекоммуникационной службы страны, которая, как сообщается, не смогла предоставить властям более точные геолокационные данные, которые позволили бы обнаружить жертву насильника и убийцы. Директор Службы, ушедший накануне со своего поста, а также восемь причастных к поискам полицейских сейчас находятся под следствием.

На фоне шокировавших Румынию событий и уличных протестов 27 июля Конституционный суд страны принял решение, согласно которому вызвавшие многочисленные споры недавние изменения в национальном уголовном кодексе были признаны неконституционными, пишет издание Emerging Europe. Поправки, инициированные правящей левоцентристской социал-демократической партией, установили щадящие нормы привлечения к ответственности за коррупцию и ряд других преступлений, что повлекло за собой закрытие многих дел, сокращение тюремных сроков и декриминализацию халатности и некомпетентности на рабочем месте.

Против данных изменений в уголовном законодательстве Румынии в свое время выступили руководство Евросоюза, Государственный департамент США и тысячи отделений прокуратуры по всей Румынии.