Гордиенко: Российские ведомства препятствуют расследованию убийства съемочной группы Орхана Джемаля в ЦАР

Российские ведомства препятствуют расследованию убийства съемочной группы Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала вдова журналиста Ирина Гордиенко. По ее словам, дипломаты даже не дают осмотреть имущество погибших ровно год назад журналистов. Гордиенко напомнила, что официальный представитель МИДа Мария Захарова лично обещала помощь в расследовании дела.

Убийство российских журналистов в ЦАР давно было бы раскрыто, а виновные наказаны, если бы этого хотел Кремль. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» шеф-редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов. У Пригожинских структур был очевидный мотив для устранения журналистов, но кто именно «жал на курок», пока не ясно, — добавил Роман Доброхотов.