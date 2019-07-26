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Эксклюзив Эха 18:11, 30 июля 2019

СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту несогласованной акции в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту несогласованной акции в центре Москвы. Сегодня ведомство сообщило, что даст оценку действиям организаторов, участников и других лиц, призывавших к акции. Конкретных обвиняемых пока не называется. Также СК уточнил, что возбуждены три уголовных дела о применении насилия к представителю власти.

Массовыми беспорядками, произошедшие в субботу, назвал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за работу, назвал их действия адекватными. Сегодня в интервью ТВЦ он подверг критике активистов Либертарианской партии, которые собирались провести 3 августа акцию за свободные выборы.

Переговоры с представителями Либертарианской партии завершились безрезультатно. Они, напомним, предлагали три варианта для акции – Новый Арбат, Тверская и Лубянка. Мэрию это не устроило. В свою очередь, Либертарианцев не устроил вариант, изложенный чиновниками, а именно – проспект Сахарова. По итогам переговоров, один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов был задержан.

Проведение несогласованных акций, тем более – накануне выборов, недопустимо, — об этом сегодня говорил генпрокурор Юрий Чайка.

В минувшую субботу более тысячи трехсот человек были задержаны на несогласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Еще ряд незарегистрированных кандидатов подверглись административному наказанию из-за протестных акций в центре Москвы. Речь идет о митингах, прошедших 14 и 27 июля. Самый крупный административный арест – на 30 суток – получил политик Дмитрий Гудков. Тверской суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения акций. Гудкова привлекли к ответственности из-за твита, в котором он анонсировал встречу с избирателями 14 июля. Другого незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину арестовали на 10 суток – ей вменили организацию несогласованной акции из-за призывов в Фейсбуке. Новые сроки административного ареста получили и политик Владимир Милов, а также глава муниципалитета Красносельского района Илья Яшин. Накануне их уже арестовали на 30 и 10 суток соответственно из-за акции 27 июля. Согласно новым постановлениям Милову назначили еще 15 суток, а Яшину – те же 10. Впрочем, эти сроки уже будут включены в более ранние наказания.

Тем временем Мосгорсуд отклонил жалобу политика Алексея Навального на решение о 30 сутках административного ареста. Это произошло несмотря на то, что начальник спецприемника, где отбывает наказание оппозиционер, просил приостановить исполнение наказания на период его лечения. Защита Навального, по словам его адвоката Ольги Михайловой, об этом не знала, но также просила назначить медицинскую экспертизу после того, как политика госпитализировали и поставили ему диагноз «контактный дерматит». Сам Навальный, которого в понедельник выписали из больницы, на заседании не присутствовал.

Мосгоризбирком отменил решение окружной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в городскую думу Сергея Митрохина, представителя партии «Яблоко». Соответствующее решение принято единогласно. В пользу Митрохина дополнительно засчитаны 203 подписи избирателей. Это первое подобное решение по жалобе на отказ в регистрации кандидата.

Попытка снять с выборов независимого кандидата Сергея Цукасова обусловлено распоряжением властей, — по крайней мере, так в эфире «Эха» сказал сам политик. «На самом деле, муниципальный депутат, который подал против меня иск, является провластным, он сыграл на руку скрытому кандидату от «Единой России», который идет по нашему округу, который боится конкуренцию с наиболее сильным независимым кандидатом в 14 округе. Естественно, это никак не входит в компетенцию муниципального депутата, подавшего иск: это работали юристы, имеющие задание найти погрешности в моих документах», — сказал он. Поводом для снятия Цукасова стали якобы неправильно заполненные документы.

Петербургские оппозиционеры завтра проведут собрание у стен Горизбиркома. Участники акции выразят поддержку тем кандидатам, которых пока не зарегистрировали. Участники акции передадут в горизбирком резолюцию митинга, который прошёл в Петербурге на прошлой неделе. Около четырёх тысяч человек на площади Ленина протестовали против произвола на выборах. Резолюция состоит из шести пунктов. Главные — это разогнать комиссии, которые допустили нарушения, и наказать виновных. Также митингующие потребовали перенести выборы в муниципалитетах-нарушителях, отменить муниципальный фильтр, облегчить регистрацию кандидатов и не создавать избирательные участки в Псковской области. Подачу резолюции будет сопровождать серия одиночных пикетов. У здания Горизбиркома встанут и сами недопущенные кандидаты, рассказал «Эху Москвы в Петербурге» один из активистов Павел Чупрунов. «Люди, которые выйдут в одиночное пикетирование, они хотят привлечь внимание к тому беспределу, что происходит избирательных комиссиях муниципальных образований, потому что до сих пор более двухсот или трёхсот не допущенных кандидатов, и наша Санкт-Петербургская избирательная комиссия как-то не торопится решать этот вопрос», – сказал Чупрунов.

Сбор граждан у здания горизбиркома на Исакиевской площади назначен завтра, на шесть часов вечера. Участники пикетов полагают, что встреча будет немногочисленной. К избиркому придут только сами кандидаты и их сторонники. Остальных горожан организаторы будут ждать на согласованном митинге третьего августа.

Муниципальная кампания в Петербурге вызывает множество нареканий. Глава ЦИК Элла Памфилова даже обещала обратиться в Верховный суд, чтобы ускорить вынесение решений о наказании нарушителей.

В Госдуме не хватает представителей либерального направления. Это признал вице-спикер палаты, «единоросс» Александр Жуков. По его словам, если бы была достаточно разумная консолидированная партия такого направления, то она преодолела бы барьер. При этом он уверен, что такая партия вряд ли наберет много голосов, поскольку в стране «нет большого количества людей, которые поддерживали бы радикальные либеральные направления».



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