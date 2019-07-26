До пяти выросло число российских регионов, в которых объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных пожаров

Огонь продолжает распространяться по Сибири.

Наиболее тяжёлая ситуация в Якутии. Там охвачено пламенем больше миллиона гектаров леса. В регионе в общей сложности бушует около 130ти лесных пожаров. В тушении огня местные власти задействовали самолёт-амфибию. Это сделали для того чтобы предотвратить угрозу распространения горения на жилые территории, сообщает агентство SakhaNews. Воду на лесные пожары сбрасывали и вертолёты Ми-8, оборудованные необходимыми устройствами для тушения.

В Иркутской области и Красноярском крае ситуация не лучше. В этих регионах в общей сложности огнём охвачено около двух миллионов гектаров. Территорию, на которой бушуют лесные пожары, специалисты сравнивают со всей Бельгией. Сухая и ветреная погода только способствуют распространению огня. Массово гибнут животные.

В Якутии медведи бегут из тайги, спасаясь от пожаров. От смога страдают жители населённых пунктов. Дым от пожаров накрыл крупнейшие города Сибири и небольшие населённые пункты, люди без лишней надобности стараются на улицу не выходить. К примеру, в Усть-Илимске в Иркутской области жители жалуются на то, что дышать там совершенно нечем, все сидят в закрытых квартирах с увлажнителями воздуха. Синоптики ничем порадовать пока не могут: дождей в ближайшее время в Сибири не ожидается. Пожары продвигаются на восток страны.

Горят леса в Бурятии. Площадь возгорания продолжает увеличиваться. Столица Бурятии Улан-Удэ уже второй день задыхается в дыму от лесных пожаров, сообщает ТАСС.

Пожары бушуют и в Хакасии. В соцсетях пользователи выкладывают фотографии горящей тайги в разных регионах Сибири, возмущаются тем, что масштабные лесные пожары власти до сих пор не признали национальной трагедией и требуют спасти леса.

Жители пострадавших регионов требуют ввести на всей территории Сибири режим чрезвычайной ситуации – такая петиция появилась на сайте Change.org. А в кемеровском городе Киселёвск даже создан отряд добровольцев для борьбы со стихией. Люди по словам местных жителей готовы отправиться в Красноярский край, чтобы тушить возгорания и предотвратить глобальную экологическую катастрофу.

Дым от лесных пожаров сегодня может добраться и до Аляски. Об этом экологи рассказали газете «Коммерсант».

Тушение пожаров в Сибири требует оперативных мер со стороны федеральных и региональных властей, — объявил сегодня Дмитрий Медведев.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров. По его словам, в будущем необходимо сделать так, чтобы дым от горящего леса не попадал в населенные пункты. Зонами контроля называют территории, где природные пожары можно не тушить, если расходы на это превышают ущерб, который может нанести пожар.

Нормы о тушении лесных пожаров, которые были приняты несколько лет назад, ограничивают эффективность борьбы с огнем. Ситуацию нужно исправить, — сказал в эфире РБК замначальника Авиалесохраны Николай Ковалев. По словам Ковалева, каждый хозяин своей территории думает только о себе, поэтому проблему нужно решать централизованно.

Нормативы, которые были введены ранее, позволяют чиновникам экономить, но от этого страдают люди, — сказал «Эху Москвы» представитель «Гринпис» Михаил Крейндлин. По словам Крейндлина, в 10% случаев пожары начинаются по естественным причинам, в остальных они связаны с деятельностью человека.

Когда нежелание тушить лесные пожары объясняют экономической невыгодностью, это показывает, насколько далека власть от проблем простых людей. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко. Если бы все леса выгорели разом, для властей это стало бы решением проблемы, — предположил Сергей Алексашенко.