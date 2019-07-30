Межгосударственный авиационный комитет рекомендует проверить тормозные системы самолетов Ан-24 и Ан-26

Соответствующие процедуры предложено провести после ЧП с лайнером авиакомпании «Ангара» в Бурятии. Об этом говорится в промежуточном отчете, опубликованном на сайте МАК.

Инцидент произошел в прошлом месяце. Самолет, летевший из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке выехал за пределы полосы, врезался в здание и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте. Восемь человек госпитализировали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.