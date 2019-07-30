Протестующие из-за строительства свалки в Архангельской области пожаловались на ситуацию международному сообществу

В годовщину начала протестов в Шиесе в прошлую пятницу, открытое письмо было направлено в адрес Совета Баренцева региона, а также главам Швеции, Норвегии и Финляндии – пишет «Новая газета». Активисты объясняют, что к соседним странам обратились, потому что те успешно справились с проблемой мусора, перейдя на раздельный сбор и переработку. Проект так называемого «технопарка» же — полная противоположность – он предполагает захоронения в землю измельченного и упакованного в целлофан мусора из Москвы.