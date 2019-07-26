Правозащитница Светлана Ганнушкина оштрафована на 150 тысяч рублей за пикет в память о Наталье Эстемировой

Еще один участник акции, председатель совета центра «Мемориал» Александр Черкасов, оштрафован на 10 тысяч. Об этом он сам рассказал «Эху Москвы».

Журналистка и глава чеченского «Мемориала» Наталья Эстемирова 10 лет назад была похищена в Грозном. Через несколько часов ее нашли мертвой в Ингушетии. Правозащитники считают, что убийство связано с ее деятельностью. Заказчики и убийцы до сих пор не найдены.