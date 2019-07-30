Юрист ФБК Любовь Соболь призвала в эту субботу выти на мирное шествие по Бульварному кольцу

Незарегистрированный на выборы в Мосгордуму кандидат пояснила в твиттере, что мэрия фактически отказалась от диалога и предложений Либертарианской партии, которая хотела организовать акцию за свободные выборы на Лубянской площади.

Столичные власти соглашались санкционировать митинг только на проспекте Сахарова. После этого Либертарианская партия отозвала заявку. Одного из ее лидеров – Михаила Светова, вышедшего после переговоров на улицу, немедленно задержал ОМОН.