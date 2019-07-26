Алексашенко: Увеличение количества бедных в России не связано с изменением методик подсчета Росстата

Увеличение количества бедных в России не связано с изменением методик подсчета Росстата. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

«Росстат здесь не при чем, никакая методика не менялась. Число бедных в России определяется в зависимости от показателя, которое российское правительство определяет каждый квартал в качестве прожиточного минимума. Соответственно, Росстат смотрит, сколько россиян получает доход выше, сколько ниже. Если у кого-то методика и поменялась, то это у правительства. Топилин, как министр труда и социальной защиты, должен был об этом знать», — сказал экономист.

С.Алексашенко добавил, что, по его мнению, показателю бедности населения не стоит придавать слишком много значения.

«Я не думаю, что надо всерьез придавать значение этой цифре, потому что сейчас будет третий квартал, цены замрут или понизятся, и правительство установит прожиточный минимум пониже, чем во втором квартале. В России число бедных от этого сразу уменьшится, скажем, на миллион. Общее число бедных колеблется последние несколько лет в районе 20 миллионов. Никаких успехов в борьбе с бедностью у российского правительства нет», — заключил он.

Ранее глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал новые данные Росстата о числе россиян с доходом ниже прожиточного минимума. Министр заявил, что на росте показателя до 14,3 процента могло сказаться изменение методов самого подсчета.