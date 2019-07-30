Минобороны через суд отменило выплаты вдове военного, погибшего в Сирии

Как пишет сайт «Тайга.инфо», в Восточно-Сибирском окружном военном суде рассматривалась апелляция Единого расчетного центра ведомства. В управлении финансового обеспечения объясняли, что семьям отказали в компенсации, поскольку на них имеют право только действующие военнослужащие. Речь идет о выплатах за полученные награды. Вдова лейтенанта Сергея Елина перестала получать деньги после смерти мужа, награжденного орденом Кутузова.